Yaşam
İlk kez renkleri gören 12 yaşındaki çocuğun mutluluğu23 Kasım 2019 Cumartesi 14:52 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 15:07
ABD'de renk körü olan bir çocuğa sınıf arkadaşları sürpriz yaptı. Arkadaşları, 12 yaşındaki çocuğa renkleri görmesini sağlayan özel bir gözlük hediye etti. Renk körü çocuğun ilk tepkisi görülmeye değerdi.
Gözlüğünü taktı, etrafına bir süre baktı...
ABD'de renk körü olan Jonathan Jones, hayatının en anlamlı hediyesini aldı.
12 yaşındaki çocuğa, sınıf arkadaşları renkleri görmesini sağlayacak özel bir gözlük hediye etti. Jonathan'ın renkleri ilk gördüğünde verdiği tepki herkesi duygulandırdı.
Mutluluktan ne yapacağını şaşıran Jonathan, gözyaşlarına engel olamadı.
Renk körü çocuk, ilk kez renkli gördüğü sınıfında biraz dolaştı. Yeni gözlüğünün keyfini çıkardı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: renk kötü renk körü çocuk abd