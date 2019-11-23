Gözlüğünü taktı, etrafına bir süre baktı...

ABD'de renk körü olan Jonathan Jones, hayatının en anlamlı hediyesini aldı.



12 yaşındaki çocuğa, sınıf arkadaşları renkleri görmesini sağlayacak özel bir gözlük hediye etti. Jonathan'ın renkleri ilk gördüğünde verdiği tepki herkesi duygulandırdı.



Mutluluktan ne yapacağını şaşıran Jonathan, gözyaşlarına engel olamadı.



Renk körü çocuk, ilk kez renkli gördüğü sınıfında biraz dolaştı. Yeni gözlüğünün keyfini çıkardı.

Kaynak: TRT Haber