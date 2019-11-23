Türkiye'nin farklı kentlerindeki köy okullarında okuyan çocuklara fotoğraf çekmeyi öğretmek için yola çıkan fotoğrafçı Gökhan Yolcu, çocukların hayallerine vizörden bakmasını sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 28 yıldır sahne fotoğrafçısı olarak çalışan Gökhan Yolcu, "Hayat yolculuğunun fotoğrafını sen çekebilirsin" sloganıyla köy okullarında eğitim gören çocuklara fotoğraf çekmeyi öğretmek için proje hazırladı.

[Fotoğraf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da 30 fotoğraf makinesi göndererek kendisine destek olmasıyla Bingöl'den başlayıp Tunceli, Kars ve ardından Sakarya'ya gelen Yolcu, Kocaali ilçesi Şerbetpınarı İlkokulunda derslere başladı.

[Fotoğraf: AA]

Öğrencilere bir haftalık teorik eğitim veren Yolcu, daha sonra mahallenin farklı bölgelerinde onlarla fotoğraf çekti.

[Fotoğraf: AA]

"30 fotoğraf makinesiyle bu yola çıktım"

Yolcu, Atatürk'ün "Sanatsız kalan milletin damarlarından birisi kopmuş demektir" sözünden hareketle yola çıktığını, fotoğrafla sanatı eşleştirip köy okullarındaki çocuklara fotoğrafı anlatmaya karar verdiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Çocukların, sanatla bir bağ kurmalarını sağlayarak elinden geldiğince onlara sanatı sevdirmeye çalıştığını söyleyen Yolcu, şöyle konuştu:

"Projeye arkadaşlarımın desteğiyle başladım. İlk önce Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 tane fotoğraf makinesiyle başlamıştım. Daha sonra bir dostum 10 tane makine gönderdi. Okulda kutuyu açıp içinden fotoğraf makinesi çıkınca çocukların heyecanını gördüm, gerçekten çok heyecanlıydılar. Çektiğim videoyu gören arkadaşım konuyu Milli Eğitim Bakanımıza söylemiş. Milli Eğitim Bakanımız da bu projeye destek vermek istediğini söyledi. 30 tane fotoğraf makinesi aldı. Ben de 30 fotoğraf makinesiyle bu yola çıktım."

[Fotoğraf: AA]

Çocukların çektiği fotoğraflar sergide

Fotoğrafın tanımını yaparken çocukların ışıkla gölge oyunları yaparak resim çizdiğini, küçük uygulamalar yaptığını belirten Yolcu, "Daha sonra drama yapıyoruz. Fotoğrafın anlamı olduğunu, bir ifade biçimi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten esas anlatmak istediğim şey fotoğrafın görsel bir obje olarak değil de anlatım ögesi olarak kullanmalarını, fotoğrafın altında yazan şeyleri çekerken anlamalarını sağlamak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Gittiği kentlerde genellikle köy okullarını tercih ettiğini vurgulayan Yolcu, şehirlerdeki çocukların imkanlarının daha iyi olduğunu anlattı.

Yolcu, çocukların çektiği fotoğraflardan foto kitap bastırdıklarını, kitapta çekim anlarından ve derslerden küçük anıların yer aldığını ve sergi de açtıklarını belirterek, "Sergide çocukların fotoğraflarını aileler görüp 'İşte bu benim oğlumun fotoğrafı, bu benim kızımın çektiği fotoğraf' demesi bile bana mutluluk veriyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Gökhan Yolcu, çocukların çektiği fotoğrafların "hayatyolculuğu.com" adresinde görülebileceğini söyledi.

Kaynak: AA