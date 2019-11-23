Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Köse Mihal'in torunu Mihal Bey tarafından yaptırılan Taşhan, 6 asırdır ihtişamını koruyor.

[Fotoğraf: AA]

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçenin merkezinde bulunan ve ''Mihal Bey Hanı'' olarak da bilinen Taşhan'ın, Osmanlı'nın kuruluş döneminde 1415-1418 yıllarında inşa edildiğini söyledi.

Bu hanın, Vezirhan, Mahan, Katırhan, Nallıhan ve Çayırhan gibi Gölpazarı ile Ankara arasındaki han ve kervansaraylar zincirinde yer aldığını belirten Suer, söz konusu güzergahın Bağdat-İstanbul yolunun bir kolu olduğuna değindi.

[Fotoğraf: AA]

4 bölümden oluşuyor

Taşhan'ın, ilk dönem Osmanlı mimarisinin yapısal örneklerini taşıdığını ve 4 bölümden meydana geldiğini anlatan Hayri Suer, şöyle konuştu:

"Girişi batı cepheden olup, girişten sonraki bölümlerin üzeri beşik tonozlarla örtülü. Bu yapının bölümleri sivri takviye kemerleriyle birbirine bağlandı. Bu yapının bölümlerinin kuzeyden hiçbir açıklığı olmamasına karşın her bölümün güney duvarındaki eksende birer dikdörtgen pencere açılarak hanın içine ışık girmesi sağlandı. Hanın duvarları bir sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralardan dikine yerleştirilen birer tuğlayla çerçeveli teknikle örüldü. Taşhan sade bir yapı, süsleme özelliği yok."

[Fotoğraf: AA]

Son restorasyon 2009'da yapıldı

Suer, hanın kapı üstündeki kitabesinde, "Bu mübarek binanın yapımı hayır sahibi, sıkıntıları gideren ve yöneticilerin en adaletli olanı Mihal Bey tarafından 1415 yılında başlamış olup, 1418'de tamamlanmıştır" yazdığını söyledi.

Hanın farklı zaman dilimlerinde birçok kez onarım gördüğü bilgisini veren Hayri Suer, 1969'daki yenileme çalışmalarında başlanan kuzey ve doğu bölümlerinin tamamlanamadığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Taşhan'ın, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2009'da restore edildiğini söyleyen Suer, "Taşhan, Osmanlı zamanında yapılmış menzil hanlarının karakteristik özelliğini yansıtıyor. İlçemizin böyle bir hana sahip olması bizim için ayrı bir değer. Taşhan, günümüzde birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor" dedi.

Kaynak: AA