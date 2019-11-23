Yaşam
Antalya'da yine Akdeniz foku görüldü23 Kasım 2019 Cumartesi 10:56 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 12:16
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki Akdeniz foku, Antalya'nın Demre ilçesinde görüldü.
Dünyada koruma altında olan Akdeniz foku, 23 Haziran günü Kekova'da, bir vatoz balığını parçalarken görüntülenmişti.
Dün yine bir Akdeniz foku, Üçağız Mahallesi iskelesinde, yatlar arasında kısa süre görüldü, ardından kayboldu.
[Fotoğraf: DHA]
Akdeniz fokunun yaklaşık 300- 350 kilo ağırlığında olduğu düşünülüyor. Üçağızlı tekneciler, fokun daha önce görülenle aynı olabileceğini belirtti.
Akdeniz'de yaklaşık 100, tüm dünyada ise 750 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor.
Kaynak: DHA
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