Dünyada koruma altında olan Akdeniz foku, 23 Haziran günü Kekova'da, bir vatoz balığını parçalarken görüntülenmişti.

Dün yine bir Akdeniz foku, Üçağız Mahallesi iskelesinde, yatlar arasında kısa süre görüldü, ardından kayboldu.

[Fotoğraf: DHA]

Akdeniz fokunun yaklaşık 300- 350 kilo ağırlığında olduğu düşünülüyor. Üçağızlı tekneciler, fokun daha önce görülenle aynı olabileceğini belirtti.

Akdeniz'de yaklaşık 100, tüm dünyada ise 750 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA