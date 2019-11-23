Çanakkale'nin Çan ilçesinde Çomaklı Köyü'nde oturan 56 yaşındaki Mehmet Bul, eski tarım aletlerinden oluşan parçaları evinin bir bölümünde toplayarak, Osmanlı Torunu Müzesi'ne dönüştürdü.

Gelen ziyaretçileri evin giriş kısmındaki bölümde dibek taşı, bulgur taşı, toprak kerpiç, mısır kavurma kabı, orak, saban, ahşaptan yayık ayran yapma makinesi, elde kullanılan odun arabası, halı dokuma makinesi, terazi, elek, kürek, testi ve ahşap kaşıklar karşılıyor.

Evin kapalı bölümündeki gaz lambası, mataralar, fener, çivi, pense, çekiç, at nalı, ibrik, bakırdan kap, közle çalışan ütü, bıçak, radyolar, daktilo ve plak gibi aletler, ziyaretçileri 100 yıllık bir yolculuğa çıkarıyor.

Gelecek nesillere aktarılmasını istiyor

Köye gelen vatandaşlar, eski tarım aletlerinin bulunduğu müzeyi ilgiyle geziyor. Osmanlı Torunu Müzesi'nde 500'e yakın eser yer alıyor.

Geçmişi geleceğe taşımak için, Osmanlı Torunu Müzesi’ni kurduğunu anlatan Mehmet Bul, şöyle konuştu:

"Tarım üzerine geçmişte kullanılan tüm ürünleri burada topluyoruz. Yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ziyarete gelenlere müzemizi ve içindeki geçmişi anlatıyoruz. Ziyaretçiler, içeriye girince inanamıyor. Evin doğallığını bozmadan bu müzeyi hazırladık."

Kaynak: DHA