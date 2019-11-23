Türkiye'deki açık cezaevlerinde kurulu Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları aracılığıyla hükümlüler tarımdan, hayvancılığa, marangozluktan, el sanatlarına birçok alanda meslek öğreniyor.

Bu iş kollarından en ilgi çekici olanıysa, Edirne Açık Cezaevi bünyesindeki mimari restorasyon iş kolu olarak öne çıkıyor.

[Fotoğraf: AA]

Mahkumlar restorasyon çalışmalarına katılarak tarihi ve kültürel eserlerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlıyor.

Edirne Sarayı, Kadı Bedrettin ve Süleymanpaşa camileri restorasyonlarında görev alan mahkumlar, şimdi de 1827 yılında yapılan, üç yangın ve Balkan Harbi sırasında geçirdiği tahribatlar sonucu toprak altında kalan Mahmudiye Camii'nin ayağa kaldırılması için uğraş veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'de ilk ve tek

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, cezaevlerindeki iş kolları arasında Edirne'deki mimari restorasyon iş kolunun ilk ve tek olduğunu söyledi.

Mimari restorasyon iş kolunda görev alan 50 mahkumun Mahmudiye Camii araştırma kazısını sürdürdüğünü belirten Karabacak, şöyle konuştu:

"Türkiye’de ilk ve tek olan mimari restorasyon iş yurdu faaliyetimiz de görev alan hükümlülerimize Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde restorasyon konusunda eğitim verilmekte. Bu eğitim sonucunda eğitimlerini belgelendireceğiz. Tahliyelerinden sonra kendileri bu alanda yani restorasyon alanında görev alabilecekler. Bunu bir meslek ve sanat olarak yürütebilecekler."

Çalışmalar arkeolog gözetiminde yapılıyor

Arkeolog gözetimindeki mayısta başlanan araştırma kazısının bu hafta tamamlanacağını anlatan Karabacak, "Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı da bize destek oluyor her süreçte. Onlar buranın rölövesini alacak. Rölöve sonrasında Anıtlar Kuruluna sunup karar verilecek. Anıtlar Kurulu derse ki 'Burayı ihya edebilirsiniz', biz de onların kararı doğrultusunda ihyaya başlayacağız. Bunu yaparken de burada ustalaştırdığımız hükümlülerimiz vasıtasıyla bunu yerine getireceğiz" dedi.

Karabacak, mahkumların daha önce Açık Cezaevi girişinde IV. Mehmet'in eşi Rabia Gülnuş Valide Sultan Çeşmesi'ni ihya ettiklerini de söyledi.

Kaynak: AA