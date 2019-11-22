Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nden bir ay önce Keçiören'deki Doğal Yaşam Parkı'na getirilen anne maymun, yeni yaşam alanında uzmanların kontrolünde minik yavrusu "Kiçi"yi dünyaya getirdi. Yavru maymuna, ilçenin eski adı olan Kiçivaran'dan esinlenerek, küçük anlamına gelen "Kiçi" ismi verildi.

[Fotoğraf: AA]

Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanseverlerin gözdesi haline gelen Kiçi'yi görmek isteyenler barınak önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Anne maymun, kucağından bir an olsun indirmediği yavrusu Kiçi'yi koruma içgüdüsüyle hayvanseverlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Doğal Yaşam Parkı sorumlu Veteriner Hekimi Mevlüt Şamil Baran, parkta hayvan sayısını ve çeşidini artıracaklarını belirterek, Kiçi'nin doğumunun sağlıklı bir şekilde iki gün önce gerçekleştiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yavru maymunun anne sütü ile beslendiğini anlatan Baran, anne maymunun beslenmesi için de bitkisel ürünlerin yanı sıra protein ihtiyacını karşılaması amacıyla yumurta veya haşlanmış et verdiklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçiler parkta midilli, deve kuşu, ceylan, emu kuşu, alageyik, valabi kanguru, Ankara keçisi ve lama gibi 17 türden 98 hayvanı ücret ödemeden, doğal yaşam standartlarına uygun hazırlanmış barınaklarda görme imkanı buluyor.

Kaynak: AA