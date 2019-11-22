Yaşam
İstanbul Boğazı'ndan yunus sürüsü geçti22 Kasım 2019 Cuma 10:05 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 10:31
Karadeniz'den Marmara denizine uzanan yunusların yolculuğu, İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi.
Avlanmak için Karadeniz'den Marmara Denizi'ne gelen yunus sürüsünün, İstanbul Boğazı'ndaki şovu güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
Gemilerin peşine takılan sürüler, çıkardıkları seslerle de dikkatleri üzerine çekiyor.
[Fotoğraf: İHA]
Onlarca yunustan oluşan sürüde yavru yunuslar annelerinin yanından ayrılmıyor. Yunus sürüsünün peşinden gelen martılar ise kendi paylarına düşecek balıkları avlamaya çalışıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Havadan çekilen yunusların drone gördüklerinde derine dalarak uzaklaştıkları görülüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler: yunus yavru yunus istanbul boğazı