Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017'de Şanlıurfa'dan memleketine gelirken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra aracı yakıldı ve şehit edildi. Henüz 8 aylık sınır öğretmeniydi.

"Hasreti gömleğini koklamakla, fotoğrafına dokunmakla geçmiyor"

Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen üçüncü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşılıyor.

Anne Gülay Yılmaz, oğlu Necmettin'in ara tatilde giydiği ve hiç yıkamadığı gömleğini koklayarak evladı şehit öğretmene duyduğu özlemi dindirmeye çalışıyor.

Anne Yılmaz, duygularını şöyle anlattı:

"Gömleğini koklayarak hayatımı geçiriyorum. Belki günde 2-3 defa gidip gömleğini kokluyorum. Hasreti gömleğini koklamakla, fotoğrafına dokunmakla geçmiyor. Bana bir anısı bir kokusu kaldı. Allah kimseye evlat acısını yaşatmasın. Kimseye evladını hasretini kıyafetiyle gidermeyi nasip etmesin."

Baba Hamit Yılmaz ise, oğlunu yokluklar içinde okuttuğunu söyledi:

"Evladımı çok çeşit şartlarda yetiştirdim. Yokluklar içinde okuttum onu. Rabbim'de ona makamların en büyüğünü verdi. Şehit olacağını bizimle paylaşmıştı. Allah dualarını kabul etti. Sevgili oğlumun ve tüm şehitlerimizin makamı cennet osun."

Kaynak: AA