Adana kebabının lezzet sırrını yerinde öğrenmek isteyenler Adana'da bir araya geldi. Kebap Akademisi'nde kebabın püf noktaları, ustaları tarafından anlatıldı.

Etin seçimi, hazırlanışı, şişe dizilmesi, pişirilmesi... Hepsini tüm incelikleriyle öğrendiler.

Eğitimlerin amacı, tescilli lezzetin her yerde aynı yapılması. Eğitim sonunda kebabı ustalıkla yapan da oldu, eli ağır kalan da. Peki, 2004 yılında tescillenen Adana kebabının sırrı ne?

Zırhtan geçirmesi, şişe dizmesi de ayrı bir ustalık istiyor. Adana kebabının yapılışı kadar pişirilmesi de önemli elbette. Bir tarafını ince bir tarafını kalın yaparsanız, kebap dengesiz pişiyor. Güzel pişmesi için 10 saniyede bir çevirmek gerekiyor.

Eğitim 2 gün sürecek. Hazırlanan kebaplarla huzurevi sakinlerine yemek düzenlenecek.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin