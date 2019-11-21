Termali ve lezzetleri ile ünlü Afyonkarahisar, doğasıyla da dikkat çekiyor. Bölgedeki Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelmeye başladı.

Bölgeyi ilgi çekici hale getiren, hem doğal güzellikleri hem de yaylada yaşayan yüzlerce yılkı atı.

Fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı’na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz’ın karşısına bir anda yüzlerce yılkı atı çıktı. Yılkı atlarını fotoğraflayan Yılmaz, drone ile de atların video görüntüsünü kaydetti.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Afyonkarahisar’ın doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından mutlaka keşfedilmesi gerektiğini belirten Hakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yüzlerce yılkı atı vardı. Sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Şunu söylemem gerekiyor. Afyonkarahisar, doğa tutkunlarının mutlaka keşfetmesi gereken bir yer. Fotoğrafı ve doğayı sevenler için burada sayısız mekan var. Frigya Vadileri, Eber Gölü, Akdağ Tabiat Parkı, Sultandağları, Karamık Gölü ve daha birçok yer gelen herkesi şaşırtacak."

Haber: Mevlüt Tınas