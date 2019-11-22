ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir akvaryum sosyal medya hesabı üzerinden, bakıcıların timsahlarla ilgilendiği anları paylaştı.

Görüntüde bakıcıların görevinin, sadece akvaryumdaki hayvanların yaşam alanını temizlemek olmadığıyla ilgili bir not var.

Paylaşımda, görevlilerin fırçalarla timsahların sırtını ovaladığı, bu şekilde timsahlara hem masaj yaptığı hem de timsahları temizlediği, timsahların da bu esnada kaçmadan beklediği görüldü.

Kaynak: DHA