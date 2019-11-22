Trabzon'un Tonya ilçesinde, üniversiteye hazırlanan 23 yaşındaki Ferdi Baykan, evinin yakınındaki ormanlık alanda yavru bir karaca buldu.

Doğal yaşam alanı karla kaplı olan karacanın, yiyecek aradığı için köye indiğini düşünen Baykan, "Bıdış" adını verdiği karaca yavrusunu her gün beslemeye başladı.

Aç kaldığında ormandan çıkıp eve gelen, kendisi için özel hazırlanan kaptaki yemi yiyip, doyduktan sonra gözden kaybolan karaca, sevimli haliyle de çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Karaca yavrusunun kendisine alıştığını, aç kalınca mutlaka evin bahçesine geldiğini anlatan Ferdi Baykan, şunları söyledi:

"Aç kaldığını görünce biberonla süt verdim. Üç ay sonra sütten kesip, yem ve kepek vermeye başladım. Acıktığı zaman eve geliyor, karnı doyunca ayrılıyor. Evin çevresinde başka birini gördüğü zaman gelmiyor. Benim evin çevresinde olduğumu görünce hemen kapıya yanaşıyor, yemeğini veriyorum. Yemeğini yedikten sonra ben onu, o da beni öpüyor, ardından doğaya geri dönüyor."

Kaynak: DHA