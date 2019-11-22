Olay, Başkent Bogota'nın Usma kasabasındaki bir evde meydana geldi.

Doğum yapmak üzere olan 23 yaşındaki kadın, kendisini hastaneye götürmesi için polisi aradı. Polis kadının evine ulaştı ancak hastaneye gidecek vakit bulunamadığı için kadın evde doğum yapmak zorunda kaldı.

Ancak, doğumdan sonra bebeğin yaşam belirtisi göstermediğini fark edilince polis memuru suni teneffüs yaparak yeni doğmuş bebeğin hayatını kurtardı.

Bebek ve annesi daha sonra olay yerine gelen ilk yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA