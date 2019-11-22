Dünya
Suni teneffüs yaparak yeni doğmuş bebeğin hayatını kurtardı22 Kasım 2019 Cuma 16:00 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 16:08
Kolombiya'da bir polis memuru, evde doğum yapmak zorunda kalan kadının, yaşam belirtileri göstermeyen yeni doğmuş bebeğini suni teneffüs yaparak kurtardı.
Olay, Başkent Bogota'nın Usma kasabasındaki bir evde meydana geldi.
Doğum yapmak üzere olan 23 yaşındaki kadın, kendisini hastaneye götürmesi için polisi aradı. Polis kadının evine ulaştı ancak hastaneye gidecek vakit bulunamadığı için kadın evde doğum yapmak zorunda kaldı.
Ancak, doğumdan sonra bebeğin yaşam belirtisi göstermediğini fark edilince polis memuru suni teneffüs yaparak yeni doğmuş bebeğin hayatını kurtardı.
Bebek ve annesi daha sonra olay yerine gelen ilk yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: suni teneffüs Kolombiya