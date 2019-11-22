ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Filipinler Havayolları'na ait yolcu uçağının, kalkıştan hemen sonra motorlarından biri alev aldı. 347 yolcuyu taşıyan uçak, havalimanına acil iniş yaptı.

"Kalkıştan hemen sonra patlama sesleri duyduk"

Yerel medyaya konuşan yolcular, kalkıştan hemen sonra patlama sesi duyduklarını belirtti. Yolculardan birinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın motorundan ateş çıktığı görüldü.

Yetkililerden yapılan açıklamada, yolcuların başka bir uçuşa transfer edildiği ve olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi. Filipinler Havayolları'ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA