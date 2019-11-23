Bağlama, abdal kültürünün beşiği Kırşehir'de yakılan türkülerin olmazsa olmazı.

Kentte, yüreklere dokunan binlerce türküye eşlik eden bağlanmaları imal eden sadece bir atölye var. İsmi Sazhane.

Atölyenin sahibi ise, 27 yıllık tecrübesiyle gece gündüz bağlama yapan Levent İnce.

Bağlama ile türkülere can veriyor

İnce, bağlama ustalığını farklı ülkelerde ve şehirlerde öğrendi. 40 yaşında memleketi Kırşehir'e döndü. Mesleğini kurduğu atölyede sürdürüyor.

Bağlama ustası Levent İnce, "Bağlama zaten çok seviliyor Kırşehir'de. Hemen hemen her evde var diyebiliriz. Herkesin ilgisi var. 7'den 70'e bağlama yapıyoruz, meraklısı çok" dedi.

Emek ve sabır gerektiriyor

Levent İnce bağlama yapmaya çocuk yaşta başladı. Şimdiye kadar binlercesini üretti.

Bağlama yapmak için kesilen ağacın sonra 4 yıl beklemesi gerekiyor. Yapımı ise tam 16 aşamadan oluşuyor. İlk aşama teknenin yapımıyla başlıyor. Özenle kesilen yapraklar suda bekletiliyor. Daha sonra özel fırınlarda pişiriliyor. Kıvrılan yapraklar 1 saat soğumaya bırakılıyor.

Sonraki aşamada zımpara makinesinde açı verilip kavisli yapı ortaya çıkarılıyor. Levent usta, bağlamanın sapı için gürgen veya kayın ağaçlarını tercih ediyor.

Burgu kesimi de tamamlandıktan sonra tekne ve sap birleştiriliyor. Kapak takma işlemi ise bağlamanın karakterini oluşturuyor. Kapak takımıyla bağlamanın iskeleti oluşturuluyor. Rende işlemiyle pürüzler gideriliyor.

Sap yuvarlanıyor, tekne temizleniyor. Bağlamanın kılcal damarları olan telleri de takılıp hazır hale getiriliyor.

Geleneği geleceğe taşıyor

Atölyeye güzel sanatlar öğrencileri de ilgi gösteriyor. Levent ustanın amacı da bu mesleği yaygınlaştırmak.

Kırşehirli Levent İnce, sağlığı elverdiği sürece bağlama üretmeye devam edecek.

Abdallar, aşıklar da bu bağlamalarla bozlak kültürünü sürdürecek. Bozkırlardan yükselen ses yürekleri dağlamaya devam edecek.

Haber: Yusuf Dernek

Kamara: Yusuf Beşli