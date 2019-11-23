Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencilere hediye götüren gönüllü ekibin, çekim için havalandırdığı drone, çocuklardan büyük ilgi gördü.

Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan Köyü'ne giden bir grup gönüllü, köy çocuklarına bot, oyuncak gibi hediyeleri dağıttığı sırada, bu anları kayda almak için drone havalandırdı.

Çocuklar onlar için gelen hediyeleri bırakıp, meraklı ve şaşkın bakışlarla peşinden koştukları cihazı yakalamaya çalıştı. Çocukların büyük sevinçle drone kovalaması çevredekileri gülümsetti.

"Unutulmaz bir an"

Kendisinin genelde bu anları drone ile kayda aldığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Çocuklar drone görünce ilk önce şaşırdı ne olduğunu anlamaya çalıştı, sonra işi oyuna döküp drone kovalamaya başladılar. Çocuklar çok heyecanlıydı benim için çok güzel bir an oldu. Ben de bu meraklarına kayıtsız kalmayıp nasıl uçurulduğunu gösterdim. Birkaç çocukla uçurup köy üzerinden bir tur attık. İlk kez köylerini havadan gören çocukların sevinci benim için unutulmaz oldu."

"Köyümüzü havadan gördük"

Çocuklardan Şilan Polat, arkadaşlarıyla birlikte ilk kez drone gördüklerini şu sözlerle anlattı:

"İlk gördüğümüzde arkadaşlarımızla ne olduğunu anlayamadık. Sonra abinin birisi uçan kamera olduğunu söyledi. Bizde heyecanlı bir şekilde drone kovalamaya başladık. Sonra abilerim bizlere de uçurmayı öğretti. Drone uçurmak çok eğlenceli ve çok güzel bir duyguydu. Köyümüzü havadan gördük çok güzel manzarası vardı."

Haber: İsmail Kaplan