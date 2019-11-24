Şenay Aybüke Yalçın, henüz 22 yaşındaydı. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğine başlayalı sadece 7 ay olmuştu.

İlk görev yeri Batman'ın Kozluk ilçesiydi. 9 Haziran 2017'de teröristlerin hedefi oldu. Öğrencilerine karne dağıttığı gün, hain pusuda şehit düştü. Türkiye o genç öğretmenine ağladı.

Müzik öğretmeniydi Aybüke Yalçın. Ondan geriye ise kendi sesinden yüreklere dokunan türkü kaldı.

Aybüke öğretmensiz, 3 Öğretmenler Günü geçti. Ne ailesi onu unutabildi, ne öğrencileri, ne de Türkiye...

Unutulmadı...

Aybüke Yalçın'ın annesi, "Kızları görünce, öğretmenleri görünce içim burkuluyor. Özlem tabi ki hiç bitmiyor. Günden güne daha da artıyor" dedi.

Şehit öğretmenin, bu Öğretmenler Gününde de Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı doldu taştı. Dualar edildi, çiçekler bırakıldı.

Öğrenciler, öğretmenler ve ailesi Aybüke öğretmenin, Öğretmenler Gününü kutladı.

Aybüke Yalçın'ın babası da, şunları söyledi:

"Aybüke öğretmen, öğretmenliği çok isteyerek ve severek yapan biriydi. Atanmış olduğu Kozluk ilçesi ÇPR Lisesinde öğrencilerle arası çok iyi olan, ilişkileri çok sağlıklı olan bir öğretmendi."

Görev yaptığı okulda hüzün vardı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı lisede de hüzün vardı.

Meslektaşları ve öğrencileri Aybüke öğretmeni, kendi maaşıyla okulda oluşturduğu müzik sınıfında andı.

Aybüke öğretmenin öğrencilerinden biri, "Sadece müzik öğretmenimiz değildi. Bize çok şeyler öğretti. Mesela bir rehber öğretmen gibi gelip bizim dertlerimize ortak oluyordu. Bir öğretmen gibiydi, annemiz gibiydi. Çok iyiydi. Mekanı cennet olsun" dedi.

Gazi ve şehit yakınları da, genç öğretmenin şehit düştüğü, adını taşıyan caddeye karanfil bıraktı.

Nice Öğretmenler Günü onsuz geçecek ama Türkiye, şehit Aybüke öğretmenini yaşatmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber