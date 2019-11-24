Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yer alan Dumanlı Yaylası, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Kasım ayının gelmesiyle sarının tonlarına boyanan Dumanlı Yaylası, doğaseverler ve amatör fotoğrafçılar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Düzenlenen festivaller kapsamında çadır kurmak isteyen kampçılar da bölgeye akın ediyor.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kadir Koska, Amanosların en büyüleyici yerlerinden birisi olan Dumanlı Yaylası'nın insanlarda farklı ve güzel anılar bıraktığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede kamp yapma imkanının da bulunduğunu dile getiren Koska, doğaseverlerin bölgeyi mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçe Karakaya Dağcılık Kulüp Başkanı Deniz Çelik de yıllardır Dumanlı Yaylası'nda kamp yaptığını ve doğayı seven herkesi buraya beklediğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Amatör fotoğrafçı Ahmet Selvi ise, ilk kez gittiği yaylanın kendisini çok etkilediğini ve bölgenin doğasına hayran kaldığını anlattı.

Bölgenin yeterince tanıtımının yapılmadığını ifade eden Selvi, "Bence burası inanılmaz bir yer. Doğa fotoğrafı çekmek isteyenler buraya mutlaka gelmeli. Her noktası kartpostal gibi. Biz, grup olarak geldik ve bundan sonra her yıl gelmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA