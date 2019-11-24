Eğitim onun için hayatın anlamı.

Aradan geçen yıllara rağmen öğrencilerini hala bir anne gibi özlüyor.

Mukime Furatoğlu, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 105 yaşında emekli bir öğretmen.

Emekliliğinin üzerinden tam 48 yıl geçti. Ancak Furatoğlu, eğitimden de öğrencilerden de hiç kopmadı.

"Öğretmenlik günlerine ait anıları hala taze"

Öğrencilerinin bazılarının hayatta olmadığını söyleyen Furatoğlu, her gün onların fotoğraflarına bakıyor, defterinden notlar okuyor.

Furatoğlu, "Fotoğraflarla da tabii anıyorum, hayalimde de var geçmişimde de var. Bazı ölen talebelerimi çok iyi hatırlıyorum. Çok zeki, üstün zekalı çocukları da unutamıyor insan" ifadelerini kullandı.

Sağlığı el verdiği sürece öğrencileri ile görüşmeye devam eden Furatoğlu, genç öğretmenler ile de tecrübelerini paylaşıyor.

Haber: TRT Haber