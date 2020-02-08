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Günümüzde X-Ray cihazları hayatın pek çok alanında yer alıyor. Peki, bu cihazlar çantaların içindeki gıdalara zarar veriyor mu?

Uzmanlara göre çantaların X-Ray cihazlarından kısa süreli geçişlerinde herhangi bir risk bulunmuyor.

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Atakol, "Çok uzun süreli ışık karşısında, X-Ray karşısında kalırlarsa evet ama orada geçen birkaç saniyede cihazın verdiği tahribat oldukça küçük. Korkulacak bir şey yok" dedi.

Saatler boyunca kalınmadığı sürece belirgin bir fark yaratmıyor

X-Ray cihazlarından geçen çantaların içinde ilaç ve kozmetik ürünü gibi malzemeler de bulunuyor. Bu tarz kimyasal ürünler için de risk söz konusu değil.

Atakol, cihazın bu malzemeler için de herhangi bir kimyasal bozukluğa yol açacağını düşünmüyor.

Saatler boyunca aktif X-Ray cihazlarının içinde kalınmadığı sürece, çanta içindeki ürünlerin gün boyunca birden çok sefer cihazdan geçmesi de belirgin bir fark yaratmıyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Sinan Kement