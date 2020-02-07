Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tüm Türkiye yaraların sarılması için tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından afet bölgesine yardım gönderildi.

Gönderilen yardımlar AFAD'ın depolarında açılarak depremzedelere ulaştırılıyor.

O yardımlardan bir tanesi de küçük Elif'e ait.

Yardım kolisine kendi yaptığı resmi de yapıştıran Elif Dikmen, oyuncaklarını, patiklerini ve okuma kitaplarını İstanbul Zeytinburnu'ndan depremzedelere gönderdi.

Elif'in depremzedelere bir de notu vardı...

"Senin için çok üzgünüm, inşallah evin olur"