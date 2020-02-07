Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki tarım işletmesinde İvesi cinsi koyun yetiştiriliyor.

Bu yıl yaklaşık 36 bin kuzu dünyaya geldi.

90 gün sütle besleniyorlar

Ziraat Mühendisi Bora Sarıçam, "Doğan kuzularımızı biz 90 gün sütle besler ve 90 günün sonunda sütten keseriz." dedi.

Bölge iklimine uygun İvesi cinsi koyunlar et ve süt verimi ile tercih ediliyor. TİGEM bünyesinde saf ırk çalışmaları da yapılıyor.

Sarıçam, geçen yıllarda yüzde 19 civarında olan ikizliğin, bu yıl yüzde 28'lere kadar çıkarıldığını ve elit sürüde bu oranın yüzde 35 civarında olduğunu söyledi.

Tarım işletmelerinin çiftliklerinde yetiştirilen küçükbaş hayvanların bir bölümü damızlık olarak tutulurken ihtiyaç fazlası olanlar satışa sunuluyor.