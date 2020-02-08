Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin enkazından çıkarılan kediyle ilgili bir paylaşım yaptı.

12 gün sonra kurtarılan kediye ilk müdahale yapıldı, şimdi emin ellerde. Kedinin tedavisi en kısa sürede tamamlanacak.

"Emanetlerimizin güvencesi biziz"

AFAD personeli Doğuş Ok, kedinin durumuyla ilgili bilgi verdi, "Kediyi bulan gönüllülerimiz, hiçbir şey yemediğini, içmediğini ve gözlerinde akıntı olduğunu söylediler. Biz kedinin durumunu görüp hemen belediyemize haber verdik. Veteriner arkadaşlar kediyi alıp barınma merkezine getirdiler" dedi.

Sokakta yaşayan hayvanların da kendilerine emanet olduğunu belirten Ok, şunları söyledi:

"Biz emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Doğal afetlerde sadece insanlar değil, bu emanetlerimiz de zarar görüyor. AFAD olarak hem insanlarımızın hem de sokakta yaşayan emanetlerimizin güvencesi biziz."

"Sessiz dostlarımız için de bu süreç çok önemli"

Veteriner hekim Kübra Yazgan ise, kedinin üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini tespit ettiklerini söyledi. Tedavisi bitene kadar merkezde kalacağını anlatan Yazgan, şöyle konuştu:

"Doğal afetlerde insan hayatı ne kadar önemliyse, sessiz dostlarımız için de bu süreç çok önemli."