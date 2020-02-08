Haber Giriş: Kaynak: AA
Hayvansever üşüyen köpeğin üzerini battaniyeyle örttü
Kayseri'de bir hayvansever, kuyumcu dükkanının önünde yatan ve soğuktan etkilenen sokak köpeğinin üzerine battaniye alıp örttü.
Artık yürümekte zorluk çekiyordu... Kayseri'de üşüyen bir sokak köpeği, Melikgazi ilçesi Sarraflar Çarşısı'nda bulunan kuyumcu dükkanın önüne yattı.
Bu sırada çarşıdan geçen kişinin, köpeği görünce bir mağazadan aldığı battaniyeyle üzerini örttü.
Hayvansever, daha sonra bir tavukçudan aldığı tavuk parçalarıyla da köpeğin karnını doyurdu.
Duyarlı vatandaşın sokak köpeğine sahip çıktığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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