Yaşam
Vücut geliştirme şampiyonu Mehmet Mete Yıldız hayatını kaybetti19 Aralık 2019 Perşembe 22:05 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 22:07
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
44 yaşındaki vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, akşam saatlerinde Hatay Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: AA