Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Gökkuzluk Yaylası'nda sahipsiz bir eşek olduğu haberi yayıldı. Bunu duyan bir grup genç, eşeği kurtarmaya karar verdi.

Selçuk Aslan ve arkadaşları 45 dakika yol gitti. Bin 600 metre yüksekliğindeki yaylaya çıktı. Kurtarma operasyonu adını verdikleri yolculukta cep telefonları sürekli kayıttaydı.

1,5 saatlik aramanın ardından eşeği kayalıklarda buldular. Muro ismini verdikleri eşeği bir minibüse bindirdiler. Müziği son ses açarak Alanya'ya kadar birlikte gittiler. Bu eğlenceli yolculuğun görüntülerini de sosyal medyadan paylaştılar.

Gazipaşalı gençler ilçe merkezine vardıklarında Muro'yu ve kurtarıcılarını karşılamaya gelenler vardı.

Alanyalılardan bazıları o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Yaylada açlığa ve soğuğa terk edilen eşek daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: TRT Haber