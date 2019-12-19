Meyaser nine, Batman Hasankeyf'teki Er-Rızk Camii taşınırken duygulanmış, dua etmişti.

Ancak terör yandaşları sosyal medyada yaşlı kadını, caminin taşınmasına karşı çıkıyormuş gibi gösterdi. Hakikat ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Meyaser nine, yapılan yalan haber ve paylaşımlara öfkesini dile getirdi:

"Salavat çektim kurban vallahi. 'Allah size yardımcı olsun' dedim, bir taş düşmesin. Ondan sonra 'Güle güle' söyledim, salavat çektim. Hem ağladım hem dua ettim. Nasıl böyle lafları söylemişler? Vallahi benim günahımdan kör olacaklar onlar."

Yaşlı kadının ailesi de yaşananlardan rahatsız.

Meyaser Argun'un damadı Fırat Argun, "Kendisi dua etti aslında, işte ondan bir taş düşmesin sağ salim yerine gitsin diye duygulandı. Sonuçta yıllarca o camiyi orada görmüş, iç içe yaşamışlar, orada ibadet etmişler" dedi.

Bölgedeki diğer tarihi eserler gibi özel bir operasyonla taşınan Er-Rızk Camii, yeni yerinde de ibadete açık olacak.

Kaynak: TRT Haber