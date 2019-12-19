Ali Kuşçu'nun Eyüp Sultan Camii haziresinde bulunan mezarı başındaki anma etkinliğinde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ülkelerin kalkınmasında bilimin önemli olduğunu söyledi.

Köken, "Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin Ali Kuşçu'yu davet etmesi ve onun çalışmalarına destek vermesi, matematik ilminin, astronomi ilminin o zamanlardan beri ana gündemimizde olduğunu, çok net bir şekilde ifade eden bir olaydır" dedi.

Bilim konusunda belediye olarak gençlere yönelik çalışmaları anlatan Köken, şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlere yaptığımız çalışmaların tamamında matematik evi açma derdindeyiz. Matematik ve fen bilimlerini, astronomi bilimlerini uzay evimizle beraber çocuklara gençlere aşılamak istiyoruz. Yıllarca en sevmediğimiz ders olarak algılanan matematik, o günlerde de her bilimin merkezi olarak biliniyordu. Şimdi biz yaptığımız çalışmalarla bunu gençlerle buluşturuyoruz."

Kabir başında dualar edildi

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Alişir Botirov ise Ali Kuşçu'nun çok önemli ve değerli bir bilim insanı olduğunu dile getirerek, anma etkinliğini düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra Kuşçu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

16 Aralık 1474'te İstanbul'da vefat eden Ali Kuşçu, Eyüp Sultan Türbesi civarına defnedildi. Yetiştirdiği talebeler arasında torunu Mirim Çelebi ile Molla Lütfi gibi alimler de bulunuyor.

Kaynak: AA