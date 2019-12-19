Türkiye'nin önemli kış turizmi, spor ve kayak merkezlerinden Kayseri Erciyes Dağı, yeni yılda da 12 ay boyunca birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak.

[Fotoğraf: AA]

Önümüzdeki yıl için açıklanan faaliyet takvimine göre 28 farklı sosyal etkinlik ve şampiyonaya ev sahipliği yapacak Erciyes'te, Kar Voleybolu Dünya Kupası, Snowkite Dünya Kupası, Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, dağ ve yol bisikleti yarışmaları gibi şampiyonalar düzenlenecek.

[Fotoğraf: AA]

Modern tesisler, uzunluğu 100 kilometrenin üzerindeki kayak pistleri ve Türkiye'nin ilk dağ bisikleti parkuruna sahip, ekstrem sporların yapılabildiği Erciyes, sportif faaliyetlerin yanı sıra yıl boyunca konuklarına önemli alternatifler sunuyor.

[Fotoğraf: AA]

"Dünya genelinden 40 takım gelecek"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bugüne kadar adından söz ettiren etkinliklere imza attıklarını, önümüzdeki yıl da hem sportif hem sosyal alanda çok sayıda faaliyet düzenleneceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Şimdiden 2020'de yapılacak etkinliklerin tarihlerini belirlediklerini ve kamuoyuna duyurduklarını ifade eden Cıngı, şöyle konuştu:

"3 yıldır yapmakta olduğumuz ve dünyayla beraber hareket ettiğimiz kar voleybolu kupasını Avrupa boyutundan dünya boyutuna çıkardık. Uluslararası Voleybol Federasyonu ile anlaşma imzaladık. Yeni yılda kar voleybolunda dünya kupasına ev sahipliği yapacağız. Erkek ve kadınlar olmak üzere dünya genelinden 40 takım gelecek. Bunun yanında paraşüt kayağı Erciyes'te çok yapılan bir branş. Geçtiğimiz 2 yıl dünya kupası yapmıştık bu alanda, yine yapacağız. Eşler arasında yaptığımız 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışması yapacağız. 'Sucukla patla' diye bir yarışmamız var. ABD'deki sosisli sandviç benzeri bir yarışma. Kayseri'de sucuk versiyonunu yapıyoruz. Engelliler için dünyada örneği çok az olan 'Engelsiz Erciyes Festivali'ni yapacağız. Bisikletseverler için karlı zeminde yarışmalarımız olacak."

Kaynak: AA