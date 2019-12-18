Sebze, meyve, et, süt, bal...

Piyasadaki ürünler tek tek inceleniyor. Hileli ürünler yakalanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki 41 gıda laboratuvarında 81 ilden gelen ürünler denetleniyor. Laboratuvarda sebze meyvedeki hormon ve ilaç miktarı kontrol ediliyor.

Etler mikroskopla inceleniyor

Laboratuvarın histoloji bölümünde özellikle de salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünlerinden alınan örnekler, çeşitli kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra mikroskop altında inceleniyor. İçerisinde et dışında herhangi bir sakatat katılıp katılmadığı burada anlaşılıyor.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Vekili Harun Seçkin, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Laboratuvardan 39 tanesi uluslararası standartlarda. 17 bin 25 standardına göre akredite laboratuvar olarak hizmet vermekteyiz. AB'de hangi cihazlar kullanılıyorsa aynı metotları kullanmak suretiyle burada analizlerimizi gerçekleştiriyoruz."

Süt ürünleri, yağlar, baharatlar dahil tüm gıda ürünleri testlere tabi tutuluyor. Piyasaya sürülmeye çalışılan sahte ballar da kontrollerden kaçamıyor.

Alo 174 gıda hattı

Tüketiciler bu laboratuvarlarda test edilmesi için ürün bildiriminde de bulunabiliyor.

Alo 174 gıda hattı, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlar satın aldıkları ürünleri ya da şüphelendikleri işletmeleri alo gıdaya şikayet edebiliyor.

İngilizce ve işaret dili ile de hizmet veren merkez, kurulduğu 2009 yılından bu yana 2 milyonu aşkın çağrı aldı.

Cezalar artacak

Yapılan denetimler sonucunda birçok işletmeye ceza verildi. Hileli üretim yapanlara ağır yaptırımların yer aldığı taslağa ise son şekil veriliyor.

Böylece hileli ürün sattığı gerekçesiyle adı ifşa edilen bir firmanın başka isim altında piyasaya girmesi de önlenecek.

Haber: Doğancan Aksoy- Züleyha Cebeci

Kamera: Bülent Uzun- Mert Karacan