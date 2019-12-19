İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Meslek Yüksekokulu Otomotiv bölümünde 135 erkek öğrenci içerisinde yer alan 2 kız öğrenci, motor söküp takma, tamir etme, yağ ölçümü gibi güç gerektiren pratik eğitimleri de başarıyla gerçekleştiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Geleceğin otomotiv ustası olabilmek için çabalayan Dilşad Topal ve ve Simge Özdemir, diplomalarını alıp sektöre adım atmaya hazırlanıyor.

Uygulama derslerinde arkadaşlarından geri kalmayan üniversiteli kızlar, hem sınıflarındaki erkek öğrencilerin hem de öğretmenlerinin takdirini topluyor.

Topal, isteyerek tercih ettiği bölümdeki eğitimini severek sürdürdüğünü anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Öğrenci olmadan önce de otomobillerin teknik servislerinde çalıştığını aktaran Topal, küçüklüğünden bu yana ilgi alanının otomobiller olduğunu söyledi.

"Ailem benimle gurur duyuyor"

İlk etapta ailesinin kendisine biraz karşı çıktığını belirten Topal, "Normal lisede okurken bırakıp açık liseden motor bölümüne geçmek istediğimi söyledim. Yapamayacağımı düşündü babam, sonra yapabildiğimi görünce bana karşı inançları yükseldi. Şu an ailem benimle gurur duyuyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Okula ilk geldiğinde yadırgandığını, arkadaşlarının tuhaf bakışlarına maruz kaldığını anlatan Topal, artık herkesin bölümde kız öğrenci olmasına alıştığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Simge Özdemir ise okuduğu bölümle ilgili çok büyük hayallerinin olduğunu söyledi.

Otomotiv sektörünün sadece erkeklerin yer alacağı bir alan olmadığını ifade eden Özdemir, "Motor sökmek benim için bir ayrıcalık. Bir kadın olarak bunu yapabildiğim için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: AA