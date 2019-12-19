Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sanayiye gitmek için evden ayrılan 45 yaşındaki Birol Arıkan, otomobille seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Arıkan, can havliyle yol kenarında uygulama yapan polis ekiplerini görerek yanına gitti.

"Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin"

Aracını uygulama noktasına park eden adam kalbini tutarak polislere, "Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri vakit kaybetmeden Arıkan'ı aracın sağ koltuğuna alarak Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Birol Arıkan daha sonra ambulansla Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan adamın bir kez kalbi durdu ve doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü. Arıkan'a müdahale eden doktorlar ise dakikaların önemine dikkat çekerek, hastanın anında gelmesiyle hayata bağlandığını ifade etti. Öte yandan Birol Arıkan'ın polis memurlarından yardım istemesi mobese kameralarına yansıdı.

"Ekipleri görünce kendimi onların yanına attım"

Banka memuru Birol Arıkan, aracıyla ilerlerken göğsünden gelen bir ağrı hissettiğini söyledi.

Arıkan yaşanan o zor anları, şöyle anlattı:

"Ağrı ilerledikçe rahatsızlanmaya başladım ve kendimi hastaneye götürme ihtiyacı duydum. Daha sonra arabayla çok fazla gidemiyeceğimi anladım. Allah'tan biraz ilerde trafik ekipleri vardı. Ekipleri görünce hemen kendimi can havliyle onların yanına attım. Orada polis memuru Uğur bey vardı, sağ olsun görür görmez durumumu anladı. Hiçbir şey sormadan beni hastaneye götürdü. Hastaneye götürdüğü sırada da kendisi beni sakinleştirmeye çalıştı ve vaktinde hastaneye yetiştirdi."

Kaynak: İHA