Üniversite öğrencileri "+1 Eğitim Modeli" ile mezun olmadan iş sahibi oluyorlar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) fakültelerinde 7+1, meslek yüksekokullarında ise 3+1 eğitim modeli olarak tanımlanan proje kapsamında, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler üniversite-iş dünyası iş birliğiyle yetişiyor.

Öğrenciler tam zamanlı iş başı yapıyor

Proje sayesinde tam zamanlı işletmelerde görev yapan öğrenciler, bilgiyi beceriye dönüştürme fırsatı yakalayarak, iş başı yapma imkanı da buluyor.

Akademi ve iş yeri danışmanlarının da destekleriyle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına önemli katkı sağlayan projede, öğrencilerin sigortaları SUBÜ tarafından yapılıyor.

Bu kapsamda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 2 bin 300 meslek yüksekokulu ve bin 500 fakülte öğrencisi, tam zamanlı olarak işletmelere yerleştirildi.

Öğrenciler, bu sayede okulda aldıkları teorik ve pratik bilgilerini, işletmelerde uygulama becerisine dönüştürüyor. "+1 Eğitim Modeli" sürecinde, uygulamaya giden öğrencilere ödenen ücretler için işletmelere devlet desteği de yapılıyor.

"İşi iş yerinde öğreniyorlar"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, projeyle öğrencileri tam zamanlı olarak işletmelere gönderip eğitim almalarını sağladıklarını belirterek, bu sayede öğrencilerin gerçek anlamda işi iş yerinde öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerin daha sonra gittikleri firmalarda istihdam edilebildiğini anlatan Prof. Dr. Sarıbıyık, "Uluslararası Ticaret Bölümü'ndeki öğrencilerin yüzde 80 oranında gittikleri işletmelerde istihdam edildiğine dair elimizde veriler var. Bu da bizim yaptığımız uygulamaların doğru olduğunu gösteriyor. Bu uygulamayı tüm bölümlere yayarak uygulamaya devam edeceğiz. Bu projeyle iş arayanların kolay iş bulmasını, nitelikli eleman arayan insanların da nitelikli eleman bulmalarını, birinci elden temin etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Programdan faydalanan öğrencilere iş garantisi veriyoruz"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da, yaklaşık 7 yıldır Sakarya'da uygulanan "3+1 ve 7+1" projesinin birçok üniversiteye örnek olduğunu söyledi.

İş dünyası olarak bunun ciddi anlamda faydasını gördüklerine vurgulayan Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Projenin bir özelliği de iş garantili eğitim. Bu programdan faydalanan öğrencilere iş garantisi veriyoruz. Hiçbir şey bilmemektense firmada çalışmış, oranın içeriğini görmüş insanlarla çalışmak bizim için daha faydalı oluyor. Bu anlamda projenin devam etmesi hem Sakarya hem de Türkiye için faydalı olacaktır."

"Mezun olmadan işim oldu"

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mahmut Boğa, okulda gördükleri programları buradaki uygulamalarla pratiğe döktüklerini, böylece anlama potansiyellerinin daha da arttığını söyledi.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fatih Bayram ise tasarım, imalat, kaynak, montaj gibi uygulamaları iş yerinde öğrendiklerini, daha önce okulda üzerinde çalışılmamış uygulamaları yerinde gördüklerini anlattı.

Kaynak: AA