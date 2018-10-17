Yalova'da cami kıblesinin yanlış olduğu 37 yıl sonra anlaşıldı

Yalova'nın Sugören Köyü'nde kiliseden dönüştürülen asırlık caminin mihrabı ilk konumlandırıldığı şekilde yıllarca kullanıldı.

Cami, 1981'de yıkılıp yeniden yapılırken de aynı temeller üzerine oturtuldu. Hata 37 yıl boyunca yeni camide de sürdü.

Köylüler ibadetlerini hiç aksatmadı, ancak kıble yönünün doğru olup olmadığı hep konuşuldu.

Cemaat şüpheden kurtulmak için sonunda tespit istedi.

33 dereceye yakın sapma tespit edildi

Sugören Köyü Cami Derneği Başkanı Adem Apaydı, cami kıblesinin yönünün hatalı olduğunun eskiden beri bilindiğinden bahsederek, şöyle konuştu:

"İl müftü yardımcımız geldi ölçtü, harita kadastrocuları çağırdık. 33 dereceye yakın sapma olduğunu tespit ettik. Hemen harekete geçildi."

Apaydı, "Hep birlikte aldığımız kararlarla camimizi böyle çevirdik. Çift mihrap olmaz. Bunları yıkacağız. Halıları döndüreceğiz, mermerleri de kırmayı planlıyoruz" dedi.

İbadetin doğru şekilde yapılması için saflar yeniden düzenlendi.

Kıble yönüne uygun ibadet için halının üzerine şeritler çekildi.

Mimari yapıda da değişiklik yapılacak.

Kaynak: TRT Haber / DHA