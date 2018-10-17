Mor yaprakları ve kırmızı lifleriyle "safran"

Tuğba Seval Güler / TRT Haber

Mor yaprakları, kırmızı lifleri ile safran çiçeği.

İlaçtan kozmetiğe, giyimden gıdaya kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu mucize bitkinin faydaları da saymakla bitmiyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hasadına başlanan bitkinin fiyatı altın ile yarışıyor.

Üretimi her geçen yıl azalan safranın önemini, Safranbolu'daki hasada katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu anlattı.

Prof. Dr. Saraçoğlu, safranın birçok deri hastalığına karşı etkili olduğunu söyleyerek, "Bunun dışında mesela ülseratif kolit hastalarında oldukça etkili. Kendine özgü bir kokusu var. Bu da mutluluk hormonunun salgılanmasına neden oluyor" dedi.

Ayrıca Prof. Dr. Saraçoğlu, iyi huylu prostat büyümesi şikayeti olanların safrandan uzak durması gerektiğini belirtti.