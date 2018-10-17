Orman işçisi evini doğaya taşıdı

Yüksek rakımlı yaylalarda, orman köylerinde ekskavatörle çalışma yapan Ahmet Çelik, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında her gün kent merkezinden iş yerine gidip gelmede sıkıntı yaşadı.

Bu durumun iş verimini azaltması, aile özlemini artırması nedeniyle Çelik'e, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce ormanda kalması için karavan tahsis edildi.

Çelik, eşi Ayşegül ve kızı Rabia Betül ile karavanda yaşamaya başladı.

Karavan sayesinde aile özlemini dindiren Çelik, zaman ve ulaşımdan tasarruf ederek iş verimini de artırdı.

"Çalıştığım yerde kalmak çok avantajlı"

Ahmet Çelik, 10 yıldır Orman Bölge Müdürlüğünde ekskavatör operatörü olarak görev yaptığını söyledi.

Ormanlarda yol çalışması yaptığını belirten Çelik, şehir hayatından mesafe ve zihin olarak uzakta çalıştığını anlattı.

Çelik, Giresun'un farklı yaylaları ve köylerinde görev yaptığını söyleyerek, "Çalıştığımız yerler merkeze bir veya iki saat uzaklıkta. Böyle olunca da evden uzak oluyorsun, insan ailesini, çocuklarını özlüyor. İşimin tek zorluğu bu" dedi.

"Artık aile özlemi çekmiyorum"

Bu yıl Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün tahsis ettiği karavanla işiyle evi arasında mesafe kalmadığına dikkat çeken Çelik, "Artık aile özlemi çekmiyorum. Karavanla ailem sürekli yanımda, bu en büyük avantajı. İşimi bitiriyorum, 10 dakika sonra eşimin, kızımın yanına gidiyorum. Onlar da benim özlemimi çekmiyor. Çalıştığım yerde kalmak çok avantajlı" diye konuştu.

Doğayla iç içe kalmanın kendisini rahatlattığını belirten Çelik, "Sabah namaza kalkarım, eşimle biraz yürürüz, sonra kahvaltımızı yaparız, işe giderim. Burada kalmasam bunları yapma şansım yok" ifadelerini kullandı.

Çelik, 4 yaşındaki kızıyla zaman geçirmeyi çok sevdiğinden bahsederek, "İşim bitiyor, karavana yürümeye başlıyorum, kızım da beni bekliyor, gördüğünde koşup sarılıyor. Her gün bunu yaşama şansı beni çok mutlu ediyor. Ailem yanımda olmadığında en çok bu özlemi çekiyorum" dedi.

"İş performansım yüzde 100 arttı"

Karavanın iş performansını yüzde 100 arttırdığını aktaran Çelik, şunları söyledi:

"İşin yapılacağı yere 2 saat git gel, 4 saat zaman alıyordu. Hem ben yoruluyorum hem de araç yakıt yakmış oluyor. Devletin harcadığı paraya yazık, bu dönemde tasarruf önemli. Ormana geldiğinizde hava bozuk olursa tekrar dönüyorsun, çalışamıyorsun ama şimdi yol ve zaman kaybı yok. Karavanda kaldığım için 8 saat gibi net çalışma yapabiliyorum."

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Mustafa Özkaya ise, ormana teknik müdahale ve diğer ormancılık faaliyetleri için ulaşımın önemli olduğunu belirterek, Karadeniz coğrafyasında yolun daha da önemli olduğunu vurguladı.

"Karavan uygulaması çok yerinde oldu"

Yol için çalışan işçilerden bazılarına karavan tahsis ettiklerini dile getiren Özkaya, şöyle konuştu:

"Böylece iş ve işe yakın bir yerde konaklama imkanı sağladık. İşin yanında konaklayınca makinaya bakması, gidiş geliş, iş verimliliği, çalışma saatlerinin yükseldiğini gördük. Yapılan istatistikte ise Türkiye'de sondan 3'üncü olan iş verimliliğinin ilk 3'lere girdiğini gördük. Bu karavan uygulaması çok yerinde oldu."

Özkaya, Ahmet Çelik'in karavanda eşi ve çocuğuyla konakladığını anlatarak, "Eşi yemeğini yaptı, ona destek oldu. Ahmet'in saate bile bakmadan makinanın yanına gidip çalıştığına hatta ramazanda sahura kadar çalıştığına tanık olduk. Bu tür çalışanlara ne versek azdır. Memleketimiz adına bunları kazanım olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak: AA