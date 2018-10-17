9 aylık bandrol ve tescil istatistikleri açıklandı

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol ve tescil istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın bandrolü satışı bu yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 316 milyon 261 bin 235’e yükseldi.

"Sahtecilik ve Korsanlıkla Mücadelede İl Denetim Komisyonları" aracılığıyla geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında yasa dışı ticaretin önlenmesi için 600 operasyonda 836 bin 132 materyal yakalanmıştı.

Bu yılın aynı döneminde ise yaklaşık yüzde 40 artışla 839 operasyon yapılarak, 1 milyon 167 bin 897 korsan materyal CD, kitap, film ve albüm yakalandı.

En fazla bandrol eğitim kategorisindeki yayınlara

Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı 2018 yılında da eğitim kategorisindeki yayınlarda oldu.

Buna göre yılın ilk 9 ayında;

- Eğitim alanında 169 milyon 769 bin 805

- Yetişkin kategorisinde 54 milyon 146 bin 174

- İnanç kategorisinde 35 milyon 826 bin 222

- Çocuk-gençlik kategorisinde 30 milyon 519 bin 100

- Yetişkin kurgu kategorisinde 17 milyon 648 bin 590

- İthal yayın kategorisinde 5 milyon 60 bin 549 ve akademik alanda 3 milyon 290 bin 795 bandrol satıldı.

Sinema alanında, 615 sinema filmi tescil edilerek 423 bin 530 bandrol satıldı.

Müzik alanında ise, bin 607 müzik yapımı tescil edilerek 3 milyon 333 bin 330 bandrol satışı oldu.

Eser sahiplerinin koruma konusunda duyarlılığı artıyor

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinde de artış var.

İsteğe bağlı kayıt-tescil işlemi 2016 yılında 714 düzeyindeyken, geçtiğimiz yıl yüzde 8 oranında artarak 772’ye ulaştı.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise, ilim edebiyat eseri sahipleri oldu.

İstatistiklere göre, 2018 yılının ilk 9 ayında 359 ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 182 güzel sanat eseri, 206 bilgisayar programı ve 14 musiki eseri ile 23 sinema eserinin tescili yapıldı.

Kaynak: İHA