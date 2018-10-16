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Sosyal medya evlilikleri tehdit ediyor

Çiftler birbirlerine ayırmadıkları vakti sosyal medyada harcıyor. Sosyal medya, boşanma nedenleri arasında üst sıralarda.

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Sosyal medyada uzun zaman geçirmek sevgi ihtiyacından mı kaynaklanıyor? Eşler arasında kıskançlığa da neden olabilen bu durum beraberinde şiddeti de getirebiliyor.

Sosyal medya, boşanma nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Uzmanlara göre çiftler, duygularını birbirlerine rahatlıkla ifade edebilmeli.

Sosyal medya, kıskançlık ve şiddet. Bu üç ayrı konu birbirini körüklüyor.

Eşlerin birbirlerine ayırmadığı vakti sosyal medyada geçirmesi çok ciddi tartışmalara neden olabiliyor. Bu tartışmalar da beraberinde şiddeti getiriyor.

Çiftlerin aynı evin içinde farklı dünyalar yaşaması onları başka bir arayışa itiyor. Aile bağları olumsuz etkileniyor.

Bazen farklı bir kimlikle bazen hiç tanınmayacakları ama bu ihtiyaçlarını onları geriye döndürebilecek ortamlar arıyorlar.

Bu durum boşanma ile de sonuçlanabiliyor. Sosyal medya son yıllarda boşanma nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

Dizilerde yaratılan aşırı duygular da evlilikleri olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlara göre çiftler, duygularını birbirlerine rahatlıkla ifade edebilmeli.

Ayrıca uzmanlar, çiftleri sosyal medyanın sanal bir dünyadan ibaret olduğu konusunda uyarıyor.

Kaynak: TRT Haber 

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