İlik nakli bekleyen binlerce kişinin sesi oldu

Nazlı Sümer Akdoğar, geçtiğimiz yıl, bazı şikayetleriyle doktora başvurdu. Tahliller yapıldı. Kan değerlerinin farklı olduğu gözlemlendi. Bir hematoloğa yönlendirildi ve lösemi olduğu anlaşıldı. Uygulanan tedavi başarılı oldu.

Ancak hastalık kısa süre içinde tekrarladı. Yeni bir tedavi süreci başladı. Doktorlar, bu sefer Akdoğar için kemik iliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Binlerce kişi ilik nakli bekliyor

Günlük hayatımızdan çok kısa bir vakit ayırarak, bağışçı olmak mümkün. Ancak bağışçı sayısı yeterli değil.

Akdoğar, sosyal medyada başlattığı kampanyada "Hikayeme can ver" diyor...

Akdoğar'ın eşi, "Sizin, benim gibi sağlıklı insanın vereceği, yapacağı bağışla gelecek yeni bir bağışıklık sistemi vücudana entegre edilecek. Ve onun lösemili hücrelerle savaşması sağlanacak." diye konuştu.

Ancak bağışçı sayısı yeterli değil.

Kızılay İstanbul Bölge Kök Hücre Sorumlusu Nesrin Gürsul Akdağ, ilik nakli ile ilgili bağışçıların bu işlemden korktuğunu oysa oldukça konforlu bir şekilde bu naklin gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

Akdağ, işlemin yaklaşık iki veya üç saat sürdüğünü sonrasında yarım saat dinlendikten sonra sosyal hayata geri dönülebildiğini ayrıca bu işlemde kesik, dikiş ve anestesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kök hücre bağışçısı olmak çok basit. Bağışçıya önce 5 gün bir aşılama yapılıyor. Sonrasında kişi kolundan bir cihaza bağlanıyor.

Bu cihaz bir koldan kanı alıyor, kök hücreyi ayrıştırıyor sonra diğer koldan kanı geri veriyor.

Kaynak: TRT Haber