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Gündem
AA 18.06.2026 00:38

A Milli Futbol Takımımız San Jose'ye ulaştı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, ABD'nin California eyaletindeki San Jose kentine geldi.

A Milli Futbol Takımımız San Jose'ye ulaştı
[Fotograf: AA]

A Milli Futbol Takımımız, Paraguay maçının oynanacağı San Jose'ye ulaştı.

Arizona'daki kamp merkezinden özel uçakla San Jose Havalimanı'na inen kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.

A Milli Futbol Takımımız San Jose'ye ulaştı

Millileri, bölgede yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlar ve bayraklarla karşıladı.

Otobüsten inen teknik ekip ve futbolcular otele girerken milli futbolcu Kenan Yıldız, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.

Türkiye-Paraguay müsabakası 20 Haziran Cumartesi TSİ 06.00'da oynanacak.

Galibiyet hedefiyle Paraguay karşısında

2026 FIFA Dünya Kupası’nda gözler, A Milli Futbol Takımımızın D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı kritik mücadeleye çevrildi.

İlk hafta Avustralya karşısında istediği sonucu alamayan ay-yıldızlı ekip, gruptan çıkma hedefini sürdürmek için Paraguay karşısında puan arayacak.

A Milli Takımımızın Paraguay ile oynayacağı karşılaşma, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06.00’da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele TRT Radyo 1 frekansından da dinleyicilerle buluşacak.

D Grubu’nun diğer karşılaşmasında ABD ile Avustralya karşı karşıya gelirken, bu mücadeleden çıkacak sonuç grup sıralamasının şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

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A Milli Futbol Takımı ABD Dünya Kupası FIFA Paraguay
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