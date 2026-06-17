Parçalı Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.06.2026 22:50

DMM, 'AP'nin Türkiye raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasını yalanladı.

DMM, 'AP'nin Türkiye raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasını yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

DMM, 'AP'nin Türkiye raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasını yalanladı

ETİKETLER
Avrupa Parlamentosu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raporu'na tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:58
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı
23:30
BM: Filistin'de İsrail güçlerinin çocuklara yönelik 9 bin 465 ağır ihlalde bulunduğu tespit edildi
23:22
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik
23:49
Fotoğraf üzerinden bina sağlamlığını analiz eden uygulama geliştirildi
22:51
Trump, İran'ın balistik füzelere sahip olmasından rahatsız olmayacağını söyledi
22:43
Bakanlıktan doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine ilişkin açıklama
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ