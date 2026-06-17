AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raporu'na tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na sert tepki gösterdi.

İnan, söz konusu raporun gerçeklerden uzak, siyasi ve ideolojik saiklerle kaleme alınmış bir metin olduğunu belirterek, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik hiçbir girişimin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'nun bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını ortaya koyduğunu ifade eden İnan, kabul edilen raporun objektif değerlendirmelerden uzak olduğunu söyledi.

"Türkiye, raporlardan icazet alacak bir ülke değildir"

Türkiye'nin demokratik meşruiyetinin kaynağının millet iradesi olduğunun altını çizen İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye’ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor; gerçeklerden uzak, ideolojik saiklerle kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir. Milletimizin iradesine, bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye’de demokrasinin yegâne teminatı millet iradesidir. Türkiye, raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir. Güçlü Türkiye yürüyüşünü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hiçbir rapor durduramayacaktır."