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TRT Haber 17.06.2026 21:52

Burhanettin Duran: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla hazırladığı raporunu reddediyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla hazırladığı raporunu reddediyoruz

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.

Duran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu’nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Raporda yer alan Mavi Vatan’a ilişkin dayanaksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan’ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun ne denli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir. Terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan bu anlayışın, yapıcı diyaloga değil, ayrışmaya hizmet ettiği açıktır.

Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır."

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Avrupa Parlamentosu Burhanettin Duran
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