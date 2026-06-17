Parçalı Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.06.2026 19:08

Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının tamamını yıl sonuna kadar barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili, "Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız" dedi.

Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının tamamını yıl sonuna kadar barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alacağız
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının tamamını yıl sonuna kadar barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alacağız

Ülke genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83'ünün toplandığını, barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındığını aktaran Çiftçi, "51 ilimizde, yani il özel idaresinin olduğu illerde tamamı toplandı. Bu illerde yüzde 100'e ulaştık. Büyükşehirlerde bu çalışmalar ağustos gibi başladı. Onun için büyükşehirlerde biraz geriden geliyor. 30 büyükşehirde yüzde 74 oranına ulaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma işlemlerinin sona erdiğini bildirdi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği büyükşehirlerdeki oranları da paylaşan Çiftçi, Ankara'da yüzde 99, Van'da yüzde 91, Malatya'da yüzde 91, Muğla'da yüzde 89, Tekirdağ'da yüzde 87, Samsun'da yüzde 82, Trabzon'da yüzde 80, Hatay'da yüzde 76, Kocaeli'nde yüzde 71, Antalya'da yüzde 68, Adana'da yüzde 64, Eskişehir'de yüzde 59, Bursa'da yüzde 58, İstanbul'da yüzde 49, Aydın'da yüzde 47, Ordu'da yüzde 38, İzmir'de yüzde 35 ve Diyarbakır'da yüzde 27 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Bakan Çiftçi, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Normalde eylül-ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Mustafa Çiftçi Sokak Hayvanları
Sıradaki Haber
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:44
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 884'e yükseldi
20:35
Bakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden 'fahri doktora' ünvanı
19:37
Uzmanlardan uyarı: En ölümcül Ebola salgını kapıda
20:13
Trump: Tahran nükleer silaha sahip olamayacak
19:07
NATO: Rusya, Ukrayna saldırıları nedeniyle Kırım'a ikmal sağlamakta giderek daha fazla zorlanıyor
18:43
Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ