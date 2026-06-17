Parçalı Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.06.2026 18:25

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitti

Bakanlığın NSosyal hesabındaki açıklamaya göre, Güler, Ankara'daki programlarının ardından NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

Güler'i Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve Brüksel Askeri Ataşesi Albay Ramazan Türkmen karşıladı.

Bakan Güler daha sonra, Türkiye'nin Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği ile NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı NATO Yaşar Güler
Sıradaki Haber
Dışişlerinden, Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:44
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 884'e yükseldi
20:35
Bakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden 'fahri doktora' ünvanı
19:37
Uzmanlardan uyarı: En ölümcül Ebola salgını kapıda
20:13
Trump: Tahran nükleer silaha sahip olamayacak
19:22
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının tamamını yıl sonuna kadar barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alacağız
19:07
NATO: Rusya, Ukrayna saldırıları nedeniyle Kırım'a ikmal sağlamakta giderek daha fazla zorlanıyor
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ