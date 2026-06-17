Parçalı Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.06.2026 17:36

CHP'de 6 isim için ihraç istemi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları ile eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

CHP'de 6 isim için ihraç istemi

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
CHP
Sıradaki Haber
Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:43
Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
18:19
ABD Başkanı Trump'tan İran'la varılan mutabakat yorumu: Çok güçlü
18:20
Dışişlerinden, Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki
17:55
54 ilde 'tetikçi ve suç örgütü övücü' paylaşımlara operasyon
18:20
Katil İsrail ateşkesten bu yana Gazze saldırılarında binden fazla kişiyi katletti
17:21
Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ