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Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine belediye bahçesinden meyve

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bahçesinde yetiştirilen meyveler, paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

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Şanlıurfada ihtiyaç sahiplerine belediye bahçesinden meyve

Şanlıurfa Valiliğinin, kentin kurtuluş mücadelesinde şehit olan "Nusret Bey" anısına oluşturduğu ve daha sonra Büyükşehir Belediyesine devrettiği 200 dönümlük bahçede, ziraat mühendislerinin kontrolünde üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok organik ürün yetiştiriliyor. 

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hasadına başlanan narlar da hediye paketlerine konularak, önceden tespit edilen dar gelirli ailelerin adreslerine teslim ediliyor.

Meyve bahçesinde nar hasadına başladıklarını belirten Park Bahçeler Daire Başkanı Başkanı İmam Katı, şunları söyledi:

"Yaklaşık 1200 nar ağacında hasat devam ediyor. Toplanan meyveler, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından daha önceden tespit edilen dar gelirli ailelere teslim ediliyor. Daha önce de 7,5 ton üzüm, söz konusu ailelere teslim edilmiştir."   

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, organik ürün, nusret bey, meyve, hediye paketleri, dar gelirli aileler
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