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İstanbul'da bir bankta toplandılar, çocukluk özlemlerini giderdiler

İstanbul Sultanbeyli’de bir grup yaşlının bankta oynadıkları "dokuztaş" oyununu vatandaşlar ilgiyle izledi.

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Sultanbeyli Kent Meydanı’nda toplanan bir grup yaşlı “dokuztaş” oyunu oynadı. Birbirleri ile kıyasıya yarışan yaşlıların çevresinde kısa sürede kalabalık bir grup oluştu. Yoldan geçenler de merakla oyunu izlemeye başladı.

Oyunculardan Erzurumlu İsmail Aktaş, bu oyunun Doğu'da yaygın olduğunu söyledi. Eskiden yaşlıların bu oyunu çok oynadığını belirten Aktaş, “Oyun bazen 3-5 dakika, bazen 15-20 dakika sürüyor. Bazen de hiç bitmiyor” dedi.

Dokuztaş oyunu

9 adet taşla oynanan oyunda, taşların yerleri ile yürütme yolları çizgilerle gösteriliyor.

Oyun, özellikle oyuncak mağazalarında satılıyor. Oyunda her oyuncu yatay ya da dikey olarak taşlarını üçlü yapmak için uğraşıyor. Taşların üçlü yapılmasına “per” adı veriliyor. Çapraz yapılan perlerin hiçbir anlamı bulunmuyor. İki taşı kalan oyuncu kaybediyor. Taşlar kilitlenirse oyun tahtası üzerinde taşlar sayılıyor, fazla taşı olan oyunu kazanıyor. Taşlar eşitse kazanan kura ile belirleniyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: sultanbeyli, oyun, İstanbul, dokuztaş
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