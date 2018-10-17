Çobanlık yaparak hayata tutundu

Keçileri sayesinde hem kendi işini kurdu hem de hayvan sevgisiyle hayata yeniden bağlanan 35 yaşındaki Murat Adıyaman, 2013'te reklam işi yaparken bir totemin yazısını değiştirdiği sırada elektrik akımına kapılarak düştüğünü ve elleriyle ayaklarında hücre kaybı oluştuğunu anlattı.

3 ay hastanede yattığını belirten Adıyaman, "Taburcu olduktan sonra 10 metre bile yürüyemiyordum. Hareket kabiliyetim yoktu. Bileğimin yarısı yoktu, tendonlar açıktaydı. Sonra karnımdan parça alarak o bölgeye yapıştırdılar. Aldıkları parça o bölgeye uyum sağlayınca karnımdan daha büyük bir parça alarak oraya diktiler. Böylece yavaş yavaş elim hareket etmeye başladı" dedi.

"Sürekli hareket etmem beni güçlendirdi"

Hastaneden çıktıktan sonra uzun süre hiçbir iş yapamadığını belirten Adıyaman, şunları söyledi:

"Bizim bir komşumuzun 10 kadar keçisi vardı. Ben de fazla bir yere çıkamadığım için kapının önünde ona eşlik ediyordum, beraber keçileri otlatıyorduk. Hareket etmek için onunla beraber keçileri otlatmaya başladık. Onun keçileriyle beraber zaman geçirmeye başlayınca ben de heveslendim ve birkaç keçi de ben aldım. Keçilerin peşinde hareket ettiğimde, yoğurdunu yiyip sütünü içtiğimde bana iyi geldiğini gördüm."

Keçilerin peşinde sürekli hareket etmenin kendisini güçlendirdiğini vurgulayan Adıyaman, "Tabi bu sırada 5-10 derken keçileri çoğaltmaya başladık. Zaman geçtikçe sütünü ve yoğurdunu satarak bu işi biraz daha büyüttük. Şu an bir yerel işletme haline geldik" dedi.

Hayvan sevgisinin önemine değinen Adıyaman, "Hayvan sevgisiyle yeniden hayata bağlandım. Eskiden 10 metre bile yürüyemezken şimdi dağ tepe demeden keçilerimle kilometrelerce yol katedebiliyorum" dedi.

Kaynak: AA